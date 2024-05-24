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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات .. السيطرة على انبعاث دخان بمستشفى جامعة بني سويف

صدى البلد

أعلنت جامعة بنى سويف السيطرة على انبعاث دخان تسرب الي داخل  احدي الغرف بالمستشفى الجامعي، حيث تم  على الفور التعامل مع الامر من خلال عناصر فريق السلامة والصحة المهنية وافراد الامن بالمستشفى ولم ينتج عن الواقعة اي خسائر سواء ماديه او بشرية.

وأفاد تقرير وارد  من المستشفيات الجامعية حول  الواقعة ، انه فى تمام  الساعة 12:30 ظهر يوم الجمعه 24/5/2024 لوحظ انبعاث دخان تسرب إلى إحدى الغرف حيث حدث خلل كهربائى  بوحدة التكييف الخارجية الخاصة باحدي الغرف خارج العمليات المتخصصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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وتنفي الجامعة ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي من حدوث حريق بمستشفيات جامعه بني سويف ، لذلك حرصت الجامعة تقديرا منها لاهمية إتاحة المعلومه الصحيحة للجمهور باعتبار مستشفيات جامعه بني سويف مرفق حيوي بالغ الأهمية يحظي باهتمام مختلف القطاعات، وتؤكد الجامعة أن الأمور عادت  لطبيعتها وانتظم سير العمل بمحل الواقعه ولم يستغرق ذلك سوي عشر دقائق، من وقت حدوث الواقعة  وحتى عوده الامور لطبيعتها.

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