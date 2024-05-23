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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف والغربية تنهيان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

صدى البلد

تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مع مسؤولي التعليم بالمحافظة الإجراءات التي تقوم بها المديرية، استعدادا لعقد امتحان الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 والتي تبدأ /السبت/ القادم وتستمر حتى 30 يونيو المقبل.


وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 27 ألفا و700 طالب وطالبة بالتعليم الفني بمختلف نوعياته ( صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي) خلال 90 لجنة على مستوى المحافظة.


من جانبه أشار وكيل وزارة التعليم هاني عنتر، إلى إنه تم تجهيز 18 استراحة على مستوى المحافظة ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، مؤكداً تنفيذ توجيهات المحافظ باستمرارتقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شأنها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.


وفي الغربية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد /السبت/ وتستمر حتى السادس من يونيو القادم.


وأشار وكيل الوزارة - في بيان - إلى جاهزية المدارس لاستقبال 39 ألفا و957 طالبا وطالبة داخل 118 لجنة، موزعة بعدد 54 لجنة للتعليم الفني الصناعي، وعدد 10 لجان للتعليم الفني الزراعي، وعدد 48 لجنة للتعليم الفني التجاري، وعدد 6 لجان للتعليم الفني الفندقي، حيث تم تجهيز جميع اللجان بعدد 20 طالبا، وذلك لتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء سير الامتحان، كما تمت مراعاة الإضاءة والتهوية الجيدة بكل لجنة.


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة إلكترونية أو محمول أو سماعات إلكترونية، كما تم تسليم العصا الإلكتروني للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية والمعادن، لجميع اللجان وكذلك للجان القطاع سواء بالإدارة أو لجان النظام والمراقبة أو مركز توزيع الأسئلة.

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