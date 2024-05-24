تكليف الدكتورة سماح جاد مديرًا لصحة بني سويف

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا حمل رقم 174 لسنة 2024، بتكليف الدكتورة سماح أحمد جاد، للعمل مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف لمدة 3 شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أيهما أقرب.

جدير بالذكر أن الدكتور سماح جاد، كانت تشغل وظيفة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وسبق لها أن شغلت وظيفة مدير إدارة المستشفيات، ومن القيادات النسائية المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية، فضلاً عن كونها عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.