جهود الدولة المصرية في ملف الزراعة وتحقيق التنمية.. متحدث الوزارة يوضح

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل على بذل مجهودات كبيرة ملحوظة لخدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أن ملف الزراعة حظي باهتمام كبير، وتم تخصيص جميع الموارد لنجاح هذا القطاع العام.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ليبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إنه تم افتتاح 3 محطات لإنتاج 14 مليون متر مكعب من المياه، مؤكدا أن تلك المحطات ساهمت في التنمية الزراعية.

وأضاف أن مشروع توشكى واحد من المشروعات التي أحيتها الدولة لتحقيق التنمية الحقيقية، لتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون فدان جديدة يتم العمل عليها، يضاف إليها 759 ألف فدان من القمح.