خطفت الأنظار فى يوم تخرجها.. الطفلة جنا عمرو صارت شابة بملامح مختلفة

خطفت الفنانة الطفلة جنا عمرو الأنظار إليها فور نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحتفل فيه بتخرجها من المدرسة فى أمريكا.

وعلقت جنا عمرو : افراج مؤقت الحمد الله، أشكر كل من ساعدنى عائلتى وأصدقائى في رحلتى حتى وصلت للحظة التخرج من المدرسةأنا ممتنة جدًا لأنني التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين، وتعلمت منهم أشياء جديدة.

وأضافت جنا عمرو : الحمد لله على كل شيء، هذه مجرد البداية، تهنينا لناجميعًا وكانت ليلة جميلة.

وتلقت جنا عمرو عديد من التعليقات الإيجابية على صورها وفيديو تخرجها وكان من بين هذه التعليقات

كبرتى وبقيتى شابة ومبقتيش طفلة.

الطفلة جنا عمرو، إحدى الأطفال التي أكتسبت شهرة واسعة خاصة في أوائل الألفينيات، وشاركت في عديد من الأعمال الفنية، ويكمن السر في جمالها المختلف وملامحها البريئة.

ومن أشهر أعمالها فيلم «سامي أكسيد الكربون»، الذي قدمت فيه دور ابنة هاني رمزي، وكان ثانِ عمل لها وعُرض عام 2011، كما شاركت في فيلم «خطة جيمي» بجانب الفنانة ساندي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا من الفنانين، وعُرض في 2014.

وشاركت في عدد من الأعمال الأخرى، حتى 2017، عندما ابتعدت عن الساحة الفنية بعد مشاركتها بفيلم «فوبيا»، وفي 2015 شاركت في مسلسل «لهفة»، مع الفنانة دنيا سمير غانم.