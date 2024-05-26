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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تنمية زراعية يكشف تفاصيل جهود القيادة السياسية في مشروع توشكى

مشروع توشكى
مشروع توشكى

أكد صفي الدين محمد، نائب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مركز البحوث الصحراء واستشاري التنمية الزراعية بالأمم المتحدة، أن مشروع توشكى بدأت فكرته في عام 1997، مشيرا إلى أن المشروع بدأ بخطة طموحة، باستصلاح 450 ألف فدان، وتم عمل بنية تحتية ووجود استثمارات بتلك المنطقة.

وقال صفي الدين محمد، خلال لقاء له ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف على المشاكل التي واجهت هذا المشروع، مؤكدا أنه بعد عام 2017 عمل الرئيس على التنمية الزراعية بمنطقة توشكى.

وأضاف نائب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مركز البحوث الصحراء واستشاري التنمية الزراعية بالأمم المتحدة،  أنه تم التغلب على المشكلات الموجودة، وتم استخدام الأقمار الصناعية وحصر الأراضي الصالحة للزراعة.   

هيئة التعمير والتنمية الزراعية مركز البحوث الصحراء التنمية الزراعية الأمم المتحدة مشروع توشكى

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