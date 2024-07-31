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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف علي أسعار الأسمنت اليوم 31-7-2024

اسعار الحديد والاسمنت
اسعار الحديد والاسمنت

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 بجميع المصانع والشركات .

ويرصد لكم “صدى البلد ” أسعار الحديد والأسمنت وفقًا لآخر تحديث لأسعار تسليم أرض المصنع.

الحديد بـ 41.500 .. تعرف على أسعار مواد البناء في السوق المصري

لو هتبني.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد

جاء اليوم سعر حديد عز بقيمة 41,500 جنيه.

وصل سعر حديد بشاي 41,200 جنيه .

بلغ اليوم سعر حديد المراكبي بقيمة 41,000 جنيه.

سجل سعر حديد العشري بقيمة 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي 38,800 جنيه.

وصل سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه.

وصل حديد بيانكو 38,800 جنيه.

جاء سعر حديد العتال 39,000 جنيه.

جاء اليوم سعر حديد الكومي 38,800 جنيه .

وصل سعر حديد المصريين بقيمة 41,100 جنيه.

سجل سعر حديد عطية 39,000 جنيه.

بلغ حديد الجيوشي 39,000 جنيه.

أسعار الأسمنت

وصل اليوم سعر أسمنت النصر ليصل بقيمة 2080 جنيه للطن.

جاء سعر أسمنت حلوان نحو 2140 جنيه في الطن.

جاء سعر الأسمنت المقاوم ما بين 2090 و2430 جنيه.

جاء سعر أسمنت وادي النيل إلى 2030 جنيه للطن.

بلغ سعر الأسمنت المخلوط مابين 1390 ل1480 جنيه.

أسعار الأسمنت الحديد والأسمنت سعر الحديد اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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