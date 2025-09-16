قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: اهتمام خاص بملف الأمراض الوراثية والنادرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور باتريك ميكويقي، نائب رئيس الأبحاث السريرية بشركة “أليكسيون” الذراع المتخصص في الأمراض النادرة ” وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‏وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل اللقاء، أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مع اهتمام خاص بملف الأمراض الوراثية والنادرة، مشيرًا إلى أن التعاون مع “شركات القطاع الخاص ” يندرج ضمن بناء شراكات رائدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأبحاث الإكلينيكية، وتوفير أحدث العلاجات العالمية.

تعزيز التعاون الثنائي

‏‎من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك توسيع الأبحاث الإكلينيكية المتقدمة، وتحسين وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة، إلى جانب فرص توطين تقنيات البحث والتطوير في مصر، تماشيًا مع رؤية الدولة للتميز الصحي الإقليمي، وجهودها في التشخيص المبكر والعلاج.

‏‎حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، ومن جانب الشركة، الدكتور دوغان فيدان، نائب رئيس الشؤون الطبية بالاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، والدكتورة سوليا مدني، نائب رئيس الأبحاث السريرية، والدكتور أحمد حجازي، مدير منطقة الأسواق المشتركة للأمراض النادرة، والدكتور محمد قشطة، مدير الشؤون المؤسسية بالشركة والدكتور أحمد صيام، مدير الشؤون الطبية والتشخيصية بالشركة.

وزير الصحة مجلس الوزراء الأمراض النادرة الأبحاث السريرية وزير الصحة والسكان

