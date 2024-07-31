حشيش وآيس.. الداخلية تضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة - لهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (4,280 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش - 1000 قرص مخدر - فرد محلى وطلقتان – سلاح أبيض – مبالغ مالية "متحصلات البيع").

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,250 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .