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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إدريس والعريان يمثلان مصر رسميًا في اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

صدى البلد

عقدت صباح اليوم "الأربعاء" اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا) بحضور مصري قوي حيث مثل مصر رسميًا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

كما حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا والدكتور حسن مصطفى رئيس لجنة القيم بالانوكا.

ويشهد الاجتماع الذي يقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حضور 54 دولة ممثلين عن الدول الأفريقية برئاسة الجزائري مصطفى براف.

ويناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة، على رأسها تنظيم دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في مصر ودورة الألعاب الإفريقية للشباب الشاطئية المقررة في غينيا.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعرض بريزنتيشن عن استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الاولمبية المصرية الدكتور أشرف صبحي رئيس اللجنة الأولمبية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب لدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

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