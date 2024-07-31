دولة جديدة تعلن الحداد ثلاثة أيام عقب اغتيال إسماعيل هنية

أصدرت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه الحداد العام لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك عقب اغتيال الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وقبل قليل، اعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد لمدة يوما واحدا لاغتيال هنية؛ كما أعلنت اليمن أيضا الحداد 3 أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء الايرانية "ارنا"، جاء في نص بيان الحكومة الإيرانية أن: "استشهاد القائد المجاهد، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الدكتور إسماعيل هنية، أحزن الأمة الإسلامية وأنصار مدرسة المقاومة وكل أحرار العالم وأضاف هذا الاغتيال صفحة أخرى إلى قائمة الجرائم المشينة التي يرتكبها الصهاینة المجرمون المحتلون".

وتابع البيان: "تدين حكومة الجمهورية الإيرانية تدين هذا العمل الهمجي الذي تم تنفيذه لأهداف محددة في بداية حكومة الوحدة الوطنية وانتهك كافة مبادئ وقواعد الإنسانية والقانون الدولي و استهدف الضيف الرسمي والدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي زار ایران للمشارکة في مراسم أداء الیمین الدستوریة للرئیس الإیراني وتعتبر ذلك علامة واضحة أخرى على أن الکیان الصهيوني إرهابي، وأنه لا يوجد مكان على وجه الأرض بمأمن من شرور هذه الغدة الفاسدة التي يمكن إصلاحها".

وأضاف أن" حكومة الجمهورية الإيرانية تعزي باستشهاد المجاهد والقائد العظيم لجبهة المقاومة السيد إسماعيل هنية، إلى قائد الثورة الإسلامية، الشعب الإيراني النبيل، والشعب الفلسطين الغيور والمظلوم، والأمة الإسلامية جمعاء ومحور المقاومة وتدعو كافة الحكومات المستقلة والشخصيات الحرة والشرفاء إلى مواجهة العصابة الإجرامية الحاكمة في الأراضي المحتلة"

واختتم البيان بالقول إن: "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم وأسرة الشهيد هنية وتعلن الحداد العام لمدة 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة)".



اغتيال اسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيـ ـال رئيس المكتب السياسي لها، اسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.