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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جميلة عوض تتصدر مؤشر البحث عبر "إكس" .. لهذا السبب

جميلة عوض
جميلة عوض

تمكنت الفنانة جميلة عوض من تصدر مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ إكس ”، وذلك بعد عرض حلقتها ضمن الموسم الجديد من “ صاحبة السعادة ” .

كانت الفنانة جميلة عوض وأسرتها حلوا ضيوفا  فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، لتكشف لجمهورها عن أسرار زواجها من المونتير أحمد حافظ، وتطرق الحوار إلي أهم أعمالها مع الفنانة شريهان .

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وفي بداية حديثها، أكدت الفنانة جميلة عوض، أن هناك عددا من  الصفات المهمة التي جذبتها لزوجها، المونتير أحمد حافظ، وساعدت على تطور علاقتهما من الصداقة إلى الحب والزواج.

وقالت جميلة عوض، انه قبل الزواج، وخلال فترة كورونا، بدأ أحمد زوجي في الحديث معي عن الارتباط، معلقة "إديني فرصة أكون موجود في حياتك، وعادي لو مش عايزة إديني يومين وهنرجع أصحاب عادي".

وتابعت الفنانة جميلة عوض، أن العديد من الصفات جذبتها إلى شخصية أحمد حافظ بقولها: “لقيته بيتعامل بنضج ومن غير ابتزاز وبطريقة صحية، وده حسسني بأمان جدا”.

كما أكدت الفنانة جميلة عوض أنها توقعت محاولة أحمد حافظ تجاوز مرحلة الصداقة، مشيرة إلى أنه كان دائم الاهتمام بها، ولكن بطريقة رصينة جعلتها تنجذب إليه.

وقالت جميلة، إنها لم تكن تفكر في الارتباط بأحمد حافظ، وكان هدفها الأساسي هو الحفاظ على العلاقة كأصدقاء.

جميلة عوض صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة الفنانة جميلة عوض الفنانة شريهان فضائية dmc

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