تعرف على أسعار تذاكر حفل مروة ناجي بالإسكندرية

تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي علي مسرح سيد درويش بدار الأوبرا المصرية بالاسكندرية ، يوم 8 أغسطس القادم .

وتتراوح أسعار تذاكر حفل الفنانة مروة ناجي ، بين 350 و 500 جنيه مصري ، حيث من المقرر أن تشدو بأجمل الأغنيات خاصة التي تنتمي إلي الزمن الجميل .

أعلنت الفنانة مروة ناجي من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” عن إحيائها حفلا فنيا تحاكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق “أم كلثوم” في عمل مسرحي درامي استعراضي فى دولة الكويت.

وكتبت مروة ناجي على بوستر الحفل ، معلقة: "أمسية إستثنائية تستدعي سيرة وأهم أغنيات كوكب الشرق " أم كلثوم " في عمل مسرحي درامي إستعراضي غنائي بطولة الفنانة " مروة ناجي " ومشاركة فريق من الممثلين المحترفين والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو “ د. إيهاب عبد الحميد”.

طرحت المطربة مروة ناجى، على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" ، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وهو غالبا ما يتعايش ويتفاعل معها فئة عريضة من المستمعين، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.