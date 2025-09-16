ما هي الباقيات الصالحات؟.. اعرف معناها الصحيح

كثيرون منا لا يعرف ما هي الباقيات الصالحات عندما يقرأها في قول الله تعالى "المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلا"، لذا نعرض لكم في السطور التالية معناها.

ما هي الباقيات الصالحات؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بقوله تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (الكهف: 46) هو الأذكار الخمسة "سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

واستشهد الدكتور علي جمعة، في فتوى سابقة له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، رواه النسائي.

معنى الباقيات الصالحات

وقد ورد عن معنى الباقيات الصالحات ما فسره عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف الصالح رضي الله عنهم أنّ معنى الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس، بينما ذكر عثمان بن عفان وكثير من الصّحابة رضي الله عنهم أنّ الباقيات الصالحات هي: "لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، والله أكبر".

واستدل الفقهاء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم "استكثِروا مِنَ الباقياتِ الصَّالحاتِ، قيل: وما هي يا رسولَ اللهِ؟ قال: التَّكبيرُ والتَّهليلُ والتَّحميدُ والتَّسبيحُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ".

أفضل أذكار الصباح