ترامب ينفي علمه المسبق بالضربة الإسرائيلية لقطر
ماذا تفعل عند دخولك المسجد؟ سنن نبوية تعرف عليها
حبس المتهمين بقتل شاب سوداني لسرقته في المعادي
يوسف أوباما: الزمالك تجاهلني في ملف التجديد رغم تألقي
أمادورا البرتغالي يمهل الزمالك 72 ساعة لسداد 200 ألف دولار فى صفقة شيكو بانزا
غزة تحت النار.. 37 غارة يشنها الاحتلال خلال 20 دقيقة
الخطيب يرفض مناقشة ملفات فريق الكرة إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية
أفضل 17 دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
ديني

ماذا تفعل عند دخولك المسجد؟ سنن نبوية تعرف عليها

صلاة تحية المسجد
صلاة تحية المسجد
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن لمن دخل مسجدًا وكان فيه قوم جالسون أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم الجالسين في المسجد.

سنة دخول المسجد

وجاء في فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما في غير وقت مكروه قبل الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». قالوا: والمراد غير المسجد الحرام؛ فإن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا، وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية.

ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله

نية سنة الفجر وتحية المسجد

وقالت دار الإفتاء إنَّه إذا دخل الرجل إلى المسجد بعد أذان الفجر وقبل الصلاة الصبح فإنَّه يصلي ركعتين سنة الفجر، وتكفي عن تحية المسجد.

وينوب عن تحية المسجد مطلق صلاة يؤدّيها ذات ركوع وسجود عند دخوله، فمَن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد فإنَّ تحية المسجد تُؤدَّى بها ضمنًا بشرط أن ينويها.

دار الإفتاء سنن نبوية تحية المسجد سنة دخول المسجد سنن الصلاة النوافل

