الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ارقام الدعم هي الرقم الأكبر في المساهمات في الموازنة المصرية، مضيفا أن الحكومة تعمل على تحسين حياة المواطن المصري.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منطقه الشرق الاوسط تعيش احداث جساما متلاحقة ولا سيما خلال العامين الاخيرين.

واضاف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء ، أن نعمل في عالم ومنطقة شديدة السخونة، متابعا أن هذا الأمر له تداعيات على الداخل كما له تداعيات على الخارج.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن لابد على المواطن أن يكون واعي بكل هذه التحديات ومن الوارد أن يكون هناك سلبيات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل في خضم تحديات سياسية محيطة وهو ما يتطلب زيادة وعي المواطن بحجم التحديات وضروره التماسك الجبهه الداخلية