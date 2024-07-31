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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضابط مرور يصادر سيارة مواطن بالجيزة.. تعرف على الحقيقة

ونش مرور
ونش مرور

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى يدعى خلاله صاحب الحساب قيام أحد ضباط المرور بالجيزة بسحب سيارته من أسفل محل إقامته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ورفض تسليمه السيارة وإتلاف هاتفه المحمول حال قيامه بتصوير الواقعة. 

تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 الجارى وحال مرور قوة أمنية بمنطقة العجوزة بالجيزة، تلاحظ وجود سيارة قديمة ومهملة "ملك والد صاحب الحساب المشار إليه" وبالكشف عنها تبين أنها منتهية التراخيص وتم سحب السيارة بونش المرور والتحفظ عليها بقسم المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبذات التاريخ، حضر المذكور إلى قسم المرور حيث أفهمه الضابط بضرورة إنهائه الإجراءات القانونية الخاصة بالسيارة حتى يتمكن من استلامها لانتهاء التراخيص الخاصة بها. 

على إثر ذلك، قام المذكور بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بالرغم من عدم وجود أية تجاوزات، وأن جميع الإجراءات جاءت فى الإطار القانونى.

مواقع التواصل الاجتماعي ضابط مرور سيارة قديمة ضباط المرور منطقة العجوزة قسم المرور

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