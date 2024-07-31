حملات رقابية على الأسواق لمتابعة صلاحية السلع والتزام المنشآت بالمواعيد الصيفية بالإسكندرية

ذكرت محافظة الإسكندرية أنه تم تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق العشوائية والمحال التجارية والكافيهات؛ لمتابعة صلاحية السلع، وثبات الأسعار والتزام المنشآت بالمواعيد الصيفية للغلق؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وفرض الانضباط وسيادة القانون.



ففي حي غرب، تم تحرير 14 محضرًا لعدد من المصانع؛ لعدم توافر الشهادات الصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، و4 محاضر بيئة، و4 محاضر صحة، وإعدام 10 كجم مواد غذائية فاسدة، و4 محاضر أمن صناعي.



كما تم توجية 4 إنذارات لعدم توافر اشتراطات مكتب العمل والتامينات، و7 إخطارات رخص محال، والتحفظ علة 15 حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع 6 منشآت و3 مقاهي مخالفة للمواعيد الصيفية.



وفي حي أول المنتزه، تم إغلاق 4 ورش بين كتل سكانية متنوعة النشاط (ورشة سمكرة سيارات - ورشتان للنجارة - ورشة للألوميتال)؛ لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المنصوص عليها.



وفي حي الجمرك، تم تشميع محل تجاري وتحصيل غرامات بقيمة 9 آلاف جنيه من منشآت مخالفة..وفي حي ثان المنتزه، تم تشميع 4 محال تجارية وفرض غرامات فورية بقيمة 3 آلاف جنيه.