قرار عاجل بتجديد حبس شخص تحرش بفتاة في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بسيدة حال استقلالهما سيارة ميكروباص بالتجمع.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية يتضمن مشادة كلامية بين إحدى السيدات وأحد الأشخاص على أثر قيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة ميكروباص بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من الشاكية بأنها حال استقلالها سيارة ميكروباص "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" قام المشكو فى حقه بالتحرش بها فقامت بمعاتبته والإستعانة بمستقلى السيارة للإبلاغ..

وبمواجهة المشكو فى حقه، مقيم بمحافظة الجيزة، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.