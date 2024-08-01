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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة في قضية الفتيات الثلاث وسرقة خليجي بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقات موسعة في اتهام 3 فتيات ليل بسرقة عجوز خليجي بعد الاتفاق معه على قضاء سهرة حمراء وتخديره كما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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تفاصيل القضية..

واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر والذي قرر في أقواله، أنه حضر إلى مصر في رحلة علاج، وتعرف على تلك الفتاة بالصدفة، وكان يستقبلها في منزله حتى يعطف عليها بسبب ظروف حملها، وأنها استغلت الموقف وخدرته بالتعاون مع المتهمتين الأخريين وسرقن متعلقاته وأمواله.

وواجهت النيابة المتهمات الثلاث بأقوال العجوز المجني عليه، فاعترفت المتهمة الرئيسية بالجريمة بالاتفاق مع الأخريين، وقالت إنها اتفقت مع المجني عليه على ترتيب سهرة حمراء له بطلب منه، واتفقت مع الفتاتين الأخريين بعد تخطيطهن لسرقته، حيث استغلت المتهمة الرئيسية وجوده بمفرده في الشقة فاشترت إحداهن أقراصا مخدرة، وعقب ذهابهن إليه وضعت قرصا مخدرا في العصير، وفور غيابه عن الوعي استولين على متعلقاته "هواتف محمولة وتابلت واي باد ومبلغ مالي".

واعترفت المتهمة الثانية، بصحة ما أدلت به المتهمة الرئيسية، بينما نفت الثالثة صلتها بالجريمة.

وأرشدت الفتيات الثلاث على المسروقات "هواتف محمولة وأجهزة تابلت ومبلغ مالي"، بعد اعتراف اثنتان منهما وإنكار الثالثة علمها بالواقعة أو اشتراكها في جريمة السرقة وقررت النيابة حجز المتهمات الثلاث وعرضهن باكر رفقة التحريات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة عن الملابسات الكاملة لبلاغ عجوز خليجي بتعرضه للسرقة من ٣ فتيات ليل بعد زيارتهن له في شقته لقضاء سهرة حمراء جماعية.

بدأت الواقعة بتلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من رجل أعمال يفيد بسرقة 3 فتيات ليل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وهواتف محمولة وعدد من أجهزة التابلت من داخل الشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم، عقب حضورهن لقضاء سهرة معه وقيامهن بتخديره بوضع منوم في عصير البرتقال وعندما استيقظ اكتشف جريمة السرقة.

وبعمل التحريات، تبين أن العجوز حضر إلى البلاد في رحلة علاج وتعرف على إحدى الفتيات واتفق معها على زيارته رفقة ٢ من صديقاتها لممارسة الرذيلة في سهرة جماعية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمات الثلاثة واقتيادهن إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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