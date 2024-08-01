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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسميًا.. جيش الاحتلال يعلن اغتيـ ـال «محمد الضيف» قائد الجناح العسكري لحمـ ـاس

محمد الضيف
محمد الضيف

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصرع قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف خلال الغارة الجوية على خانيونس في 13 يوليو.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، في 13 يوليو الماضي، هاجمت طائرات مقاتلة منطقة خانيونس، والآن، بعد فحص استخباراتي، يمكن التأكد من أن الهجوم أسفر عن مقتل محمد الضيف، قائد الذراع العسكري لحركة حماس وعدد من أعضاء حماس في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن الضيف خطط ونفذ العديد من الهجمات على إسرائيل خلال السنوات الآخيرة، وكان آخرها هجوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن الضيف عمل أيضا بشكل وثيق مع زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وخلال الحرب أدار الأنشطة حماس في قطاع غزة، بينما كان يصدر الأوامر والتعليمات للجناح العسكري الأعلى للحركة.

وأوضح جيش الاحتلال أن محمد الضيف انضم إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى، وخطط وأدار العديد من الهجمات، وساهم في تعزيز الحركة في يهودا والسامرة والعمليات الانتحارية في إسرائيل.

عملية اغتيـ ـال الضيف

وفي وقت سابق، أفادت القناة 14 العبرية، بأن المستوى العسكري تلقى تأكيدات بأن محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف قد نجحت.

وقالت القناة العبرية إنه بعد عقود من محاولات اغتياله و7 محاولات اغتيال فاشلة، تم تأكيد اغتيال محمد الضيف، لافتة إلى التأكيدات تفيد بأنه قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة.

وقال الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الغارة التي نفذتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في 13 يوليو، استهدفت محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لكتائب القسام.

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