رسميًا.. جيش الاحتلال يعلن اغتيـ ـال «محمد الضيف» قائد الجناح العسكري لحمـ ـاس

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصرع قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف خلال الغارة الجوية على خانيونس في 13 يوليو.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، في 13 يوليو الماضي، هاجمت طائرات مقاتلة منطقة خانيونس، والآن، بعد فحص استخباراتي، يمكن التأكد من أن الهجوم أسفر عن مقتل محمد الضيف، قائد الذراع العسكري لحركة حماس وعدد من أعضاء حماس في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن الضيف خطط ونفذ العديد من الهجمات على إسرائيل خلال السنوات الآخيرة، وكان آخرها هجوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن الضيف عمل أيضا بشكل وثيق مع زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وخلال الحرب أدار الأنشطة حماس في قطاع غزة، بينما كان يصدر الأوامر والتعليمات للجناح العسكري الأعلى للحركة.

وأوضح جيش الاحتلال أن محمد الضيف انضم إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى، وخطط وأدار العديد من الهجمات، وساهم في تعزيز الحركة في يهودا والسامرة والعمليات الانتحارية في إسرائيل.

צה"ל ושב"כ מודיעים כי בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ, בתאריך ה-13 ביולי 2024 מטוסי קרב תקפו במרחב ח'אן יונס וכעת, לאחר בדיקה מודיעינית, ניתן לאשר כי בתקיפה חוסל מחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית ומספר שתיים בארגון הטרור חמאס בעזה, אשר תכנן והוציא לפועל את הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר>> pic.twitter.com/3Zd1gasBWm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 1, 2024

عملية اغتيـ ـال الضيف

وفي وقت سابق، أفادت القناة 14 العبرية، بأن المستوى العسكري تلقى تأكيدات بأن محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف قد نجحت.

وقالت القناة العبرية إنه بعد عقود من محاولات اغتياله و7 محاولات اغتيال فاشلة، تم تأكيد اغتيال محمد الضيف، لافتة إلى التأكيدات تفيد بأنه قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة.

وقال الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الغارة التي نفذتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في 13 يوليو، استهدفت محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لكتائب القسام.