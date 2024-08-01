اختطف بسبب 30 مليون جنيه.. الأمن يحرّر تاجر سيارات بالمقطم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شقيقـــه مالك معرض سيارات وأجهزة كهربائية، له معلومات جنائية، أبلغه خلاله باحتجازه من قِبل بعض الأشخــــاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة القســم، ومساومتهم له على إطلاق سراحه مقابل مبلــــغ مالى - لسابقة تحصل شقيقه منهم على مبالغ مالية "قرابة 30 مليــون جنيـــه" لاستثمارها فى مجــال تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهريـــة وعدم التزامه بسدادهـــا.

بإجراءات التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمون بمحافظتى القاهرة وبنى سويف)، وبصحبتهم المجنى عليه داخل الشقة السكنية المشار إليها.

واعترفوا بارتكاب الواقعــة واحتجازهم للمجنى عليه لمديونيته لهم بمبالغ مالية ورفضه ردهــــا وأيد المجنـى عليه أقوالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.