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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شخصين بتهمة التـ.ــعدي على تاجر فاكهة لتوقيع إيصالات أمانة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من تاجر فاكهة "له معلومات جنائية"- مقيم بندر ساحل سليم، بالتعدي عليه وإصابته بسحجات وكدمات متفرقة. 

وأبلغ التاجر، بتضرره من شقيقين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان ببندر البدارى؛ لقيامهما بإستدراجه وتقييده داخل منزلهما والتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته وإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة) وعللا وذلك لخلافات مالية بينهم. 

 عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط من ضبطهما.. وبحوزتهما (5 إيصالات أمانة بتوقيع المُبلغ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن اسيوط الامن العام وزارة الداخلية توقيع إيصالات أمانة معلومات جنائية خلافات مالية تاجر فاكهة

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