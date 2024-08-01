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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب مخاطر التصعيد العسكري.. فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

فرنسا
فرنسا

جددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان في ظل مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي على منصة إكس: “إنه في سياق أمني متقلب، نلفت انتباه المواطنين الفرنسيين، ولا سيما العابرين، إلى حقيقة أن الرحلات الجوية التجارية إلى فرنسا لا تزال متاحة”.

عدم السفر إلى لبنان

وأضافت الوزارة: “في مواجهة مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، لا يزال يُنصح رسميًا المواطنين الفرنسيين، باستثناء أسباب قاهرة، بعدم السفر إلى لبنان، بما في ذلك للزيارات السياحية والعائلية”.

وتابعت: “وفي الموقع، يُطلب من المواطنين الفرنسيين توخي الحذر الشديد والتسجيل في موجز ARIANE والرجوع بانتظام إلى الموقع الإلكتروني للقنصلية العامة لفرنسا في بيروت”.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استنكارها للهجوم الذي استهدف مجدل شمس، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس من جانب جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد العسكري في المنطقة.

تجنب السفر إلى لبنان وإسرائيل

كما جددت التزامها بالعمل مع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف، داعية المواطنين لتجنب السفر إلى لبنان وإسرائيل.

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