ضبط 3 سيدات وراء سرقة شقة سكنية بالشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (3 سيدات "لـ2 منهن معلومات جنائية") لقيامهن بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة) من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.. وبحوزتهن المسروقات، وبمواجهتهن إعترفن بارتكاب الواقعة.

وتم انخاذ الاجراءات القانونية.

كشف لغز اختطاف مالك معرض سيارات بالقاهرة

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شقيقـــه مالك معرض سيارات وأجهزة كهربائية، له معلومات جنائية، أبلغه خلاله باحتجازه من قِبل بعض الأشخــــاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة القســم، ومساومتهم له على إطلاق سراحه مقابل مبلــــغ مالى - لسابقة تحصل شقيقه منهم على مبالغ مالية "قرابة 30 مليــون جنيـــه" لاستثمارها فى مجــال تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهريـــة وعدم التزامه بسدادهـــا.

بإجراءات التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمون بمحافظتى القاهرة وبنى سويف)، وبصحبتهم المجنى عليه داخل الشقة السكنية المشار إليها.

واعترفوا بارتكاب الواقعــة واحتجازهم للمجنى عليه لمديونيته لهم بمبالغ مالية ورفضه ردهــــا وأيد المجنـى عليه أقوالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.