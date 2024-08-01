برلماني: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة تنسف الشائعات حول قوة الاقتصاد المصري

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات التى صدرت من قوى الشر والظلام والإرهاب حول هذا الموضوع مؤكداً أنها خطوة فى غاية الأهمية تؤكد على أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الخطوة تعد دليلاً قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى سداد ديونها فى توقيتاتها الزمنية المحددة .

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن نجاح مصر فى الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية مؤكداً أن ذلك كله سيكون له دوره الكبير والمهم فى جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز فى الميزان التجاري .

خاصة أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الالاف من فرص العمالة .