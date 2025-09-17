قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري
دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك وابدأ من جديد
صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر
«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد
علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»
توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال
بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»
8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة
وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
ماذا بعد القمة العربية في الدوحة؟| إجماع على إدانة العدوان الإسرائيلي وتأكيد التضامن مع قطر وفلسطين.. خبير يوضح
قرار صادم لجماهير الزمالك.. استمرار استبعاد «الونش» من حسابات «فيريرا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر

ترامب وتيك توكترامب وتيك توك
ترامب وتيك توكترامب وتيك توك
ناصر السيد

مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الموعد النهائي لشركة "بايت دانس" لتصفية أعمال تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، والذي ستؤول ملكيته إلى اتحاد مستثمرين يضم "أوراكل" و"سيلفر ليك"، وفقًا لما ذكره ديفيد فابر من شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يمدّد فيها ترامب الموعد النهائي. ويمنع هذا التمديد، وفق ما ورد في أمر تنفيذي، وزارة العدل الأمريكية من تطبيق قانون الأمن القومي الذي كان سيؤدي إلى حظر "تيك توك" فعليًا في الولايات المتحدة حتى 16 ديسمبر المقبل.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، عن التوصل إلى "اتفاق إطاري" يتعلق بـ"تيك توك". وبموجب قانون الأمن القومي، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء، كانت ستُعاقب شركات تشغيل متاجر التطبيقات مثل "آبل" و"جوجل" ومقدّمو خدمات الإنترنت على تقديم خدمات لعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وبموجب الاتفاق الإطاري، سيمتلك اتحاد المستثمرين الذي يضم "أوراكل"، و"سيلفر ليك"، و"أندريسن هورويتز"، نحو 80% من أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء. وكجزء من الاتفاق، سيُطلب من المستخدمين الأمريكيين الحاليين الانتقال إلى تطبيق جديد، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، يوم الجمعة، شروط الصفقة المتعلقة بـ"تيك توك" التي كشف عنها وزير الخزانة سكوت بيسنت.

 وذكر ديفيد فابر، في وقت سابق من الثلاثاء، أن الصفقة المتوقع إتمامها خلال 30 إلى 45 يومًا، تشمل مستثمرين جددًا وحاليين في شركة "بايت دانس"، وستؤدي إلى احتفاظ "أوراكل" باتفاقية الحوسبة السحابية مع "تيك توك".

وقال بيسنت، خلال برنامج Squawk Box على قناة "سي إن بي سي"، إن ترامب كان على استعداد للسماح لـ"تيك توك" بالاختفاء من السوق الأمريكية، وهو ما دفع الصين إلى الموافقة على الصفقة. وأوضح أن الشروط التجارية للصفقة قد وُضعت "بشكل جوهري" منذ مارس أو أبريل الماضيين، إلا أن الصين علّقت الصفقة عقب فرض ترامب تعريفات جمركية صارمة ضمن سياساته التجارية.

وأضاف بيسنت: "لقد تمكنا من التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات، معظمها يتعلق بأمور لن نقوم بها مستقبلًا ولن تؤثر على أمننا القومي".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض في بيان: "أي تفاصيل تتعلق بإطار عمل (تيك توك) هي مجرد تكهنات ما لم تُعلن رسميًا من قبل هذه الإدارة".

ترامب ترامب يفجر المفاجأة تيك توك ترامب وتيك توك الرئيس الأمريكي بايت دانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

اول يوم في المدرسة

كيف تتغلبين على قلقك وتستعدين لأول يوم دراسة في حياة ابنك؟

الضغط

فاكهة غير متوقعة تعالج الضغط المرتفع والإمساك

بالصور

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد