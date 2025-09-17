صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر

مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الموعد النهائي لشركة "بايت دانس" لتصفية أعمال تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، والذي ستؤول ملكيته إلى اتحاد مستثمرين يضم "أوراكل" و"سيلفر ليك"، وفقًا لما ذكره ديفيد فابر من شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يمدّد فيها ترامب الموعد النهائي. ويمنع هذا التمديد، وفق ما ورد في أمر تنفيذي، وزارة العدل الأمريكية من تطبيق قانون الأمن القومي الذي كان سيؤدي إلى حظر "تيك توك" فعليًا في الولايات المتحدة حتى 16 ديسمبر المقبل.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، عن التوصل إلى "اتفاق إطاري" يتعلق بـ"تيك توك". وبموجب قانون الأمن القومي، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء، كانت ستُعاقب شركات تشغيل متاجر التطبيقات مثل "آبل" و"جوجل" ومقدّمو خدمات الإنترنت على تقديم خدمات لعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وبموجب الاتفاق الإطاري، سيمتلك اتحاد المستثمرين الذي يضم "أوراكل"، و"سيلفر ليك"، و"أندريسن هورويتز"، نحو 80% من أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء. وكجزء من الاتفاق، سيُطلب من المستخدمين الأمريكيين الحاليين الانتقال إلى تطبيق جديد، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، يوم الجمعة، شروط الصفقة المتعلقة بـ"تيك توك" التي كشف عنها وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وذكر ديفيد فابر، في وقت سابق من الثلاثاء، أن الصفقة المتوقع إتمامها خلال 30 إلى 45 يومًا، تشمل مستثمرين جددًا وحاليين في شركة "بايت دانس"، وستؤدي إلى احتفاظ "أوراكل" باتفاقية الحوسبة السحابية مع "تيك توك".

وقال بيسنت، خلال برنامج Squawk Box على قناة "سي إن بي سي"، إن ترامب كان على استعداد للسماح لـ"تيك توك" بالاختفاء من السوق الأمريكية، وهو ما دفع الصين إلى الموافقة على الصفقة. وأوضح أن الشروط التجارية للصفقة قد وُضعت "بشكل جوهري" منذ مارس أو أبريل الماضيين، إلا أن الصين علّقت الصفقة عقب فرض ترامب تعريفات جمركية صارمة ضمن سياساته التجارية.

وأضاف بيسنت: "لقد تمكنا من التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات، معظمها يتعلق بأمور لن نقوم بها مستقبلًا ولن تؤثر على أمننا القومي".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض في بيان: "أي تفاصيل تتعلق بإطار عمل (تيك توك) هي مجرد تكهنات ما لم تُعلن رسميًا من قبل هذه الإدارة".