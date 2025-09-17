صدمة دبلوماسية .. اليابان ترفض الاعتراف بدولة فلسطين

ذكرت صحيفة أساهي اليابانية اليوم الأربعاء نقلاً عن مصادر حكومية لم تُسمّها أن اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن.

وأوضحت المصادر التي لم يكشف عن هويتها أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا سيتغيب عن اجتماع مهم خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

ويتعارض موقف اليابان مع تحركات فرنسا وبريطانيا وكندا - نظرائها في مجموعة الدول السبع - للاعتراف بدولة فلسطينية، بالإضافة إلى أستراليا.

وينسجم هذا الموقف مع موقف الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، التي رفضت فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتعتزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر في نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري يقام برعاية فرنسية سعودية.