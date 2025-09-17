مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، منذ فجر أمس الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع ارتفعت إلى 108 شهداء، بينهم 93 في شمال القطاع و9 في الوسط و6 في الجنوب.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إلى أن أبرز المستشفيات التي استقبلت الضحايا، كانت مستشفى الشفاء واستقبلت 64 شهيدًا، والمستشفى الأهلي المعمداني استقبلت 24 شهيدًا، ومستشفى القدس استقبلت 5 شهداء، والعودة: 3 شهداء، وشهداء الأقصى 6 شهداء، وناصر 6 شهداء.

ليلة أمس، استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بمخيم الشاطئ غرب غزة، فيما واصل جيش الاحتلال عمليات تدمير منازل ومبانٍ سكنية عبر روبوتات مفخخة شمال المدينة، إلى جانب استهداف خيام نازحين ومنازل مكتظة بالمدنيين.