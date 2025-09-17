«زابوريجيا» على صفيح ساخن .. انفجارات قرب أكبر محطة نووية في أوروبا

سجّلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العاملة في محطة زابوريزهيا للطاقة النووية المُحتلة مؤقتًا، قصفًا بالقرب من المنشأة، ولاحظت تصاعد دخان أسود من ثلاثة مواقع مُحيطة.

صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، بأن هذا الحادث يُسلّط الضوء مجددًا على التهديد المُستمر للسلامة النووية.

يُشار إلى أن عدة قذائف مدفعية سقطت على المنطقة المُحيطة بمحطة زابوريجيا، على بُعد حوالي ٤٠٠ متر من موقع تخزين وقود الديزل.

سمعت بعثة المراقبة دوي انفجارات متقطعة استمرت قرابة ساعتين ابتداءً من الساعة 13:26 بالتوقيت المحلي، منها ثلاثة انفجارات قوية حوالي الساعة 14:30.

كما سُجِّل إطلاق نار ونظرًا للخطر، لم يتمكن المفتشون بعد من تفتيش موقع سقوط القذائف، لكنهم يعتزمون القيام بذلك إذا سمحت الظروف بذلك.

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قائلاً: "على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في المعدات، فإن الحادث يُؤكد مجددًا الخطر المستمر على السلامة والأمن النوويين".

يُذكر أن فرق الوكالة سجلت انفجارات وتحليق طائرات بدون طيار بالقرب من محطتي خميلنيتسكي وريفني للطاقة النووية.

ويُشكِّل خطرًا جسيمًا، لأن أي أعمال عدائية بالقرب من المنشآت النووية تُخالف مبادئ السلامة الأساسية.