قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري
دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك وابدأ من جديد
صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر
«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد
علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»
توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال
بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»
8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة
وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
ماذا بعد القمة العربية في الدوحة؟| إجماع على إدانة العدوان الإسرائيلي وتأكيد التضامن مع قطر وفلسطين.. خبير يوضح
قرار صادم لجماهير الزمالك.. استمرار استبعاد «الونش» من حسابات «فيريرا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»

شركة نستلة
شركة نستلة
ناصر السيد

أعلنت شركة نستلة أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس إدارتها بول بولكه قرر التنحي عن منصبه، على أن يتولى بابلو إيلا رئاسة المجلس اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الإطاحة المفاجئة بالرئيس التنفيذي للشركة لوران فريكس، على خلفية عدم إفصاحه عن علاقة شخصية، وذلك بعد مرور عام واحد فقط على تعيينه.

وقال بولكه في بيان رسمي: "أعتقد أن الوقت قد حان للتنحي وتسريع عملية الانتقال المخطط لها".

ويُذكر أن إيلا انضم إلى مجلس إدارة "نستله" في عام 2018، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنديتكس الإسبانية، المالكة لعلامة الأزياء الشهيرة "زارا"، بين عامي 2005 و2022.

تتعرض شركة "نستله"، أكبر شركة أغذية ومشروبات في العالم، لانتقادات متصاعدة بعد الإطاحة المفاجئة بالرئيس التنفيذي لوران فريكسه بسبب علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات، في واقعة فجرت جدلاً واسعاً حول ضعف الحوكمة والرقابة داخل المجموعة السويسرية العملاقة.

وأقيل فريكسه (63 عاماً) الأسبوع الماضي من دون أي تعويض، بعد أن أكدت التحقيقات تورطه في علاقة غير معلنة، وُصفت بأنها "سر مكشوف" داخل أروقة الشركة. القضية، التي كُشف عنها عقب شكوى عبر الخط الساخن الداخلي، أثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الإدارة العليا مع مثل هذه الانتهاكات.

تأتي الإقالة بعد عام واحد فقط من قرار مجلس الإدارة برئاسة بول بولكه (71 عاماً) تعيين فريكسه خلفاً لمارك شنايدر، الذي أُجبر بدوره على التنحي في 2024. 

انخفضت أسهم "نستله" بنحو 40% منذ 2022، ما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات، في ظل تباطؤ المبيعات وفضائح متكررة طالت الحوكمة وسلاسل التوريد.

ويرى مستثمرون أن مستقبل "نستله" بات مرهوناً بمدى استعداد مجلس الإدارة لإحداث تغيير جذري في قيادته، مؤكدين أن استمرار بولكه على رأس الشركة يعرقل استعادة ثقة الأسواق العالمية.

علاقة عاطفية تدمر نستلة علاقة عاطفية نستلة شركة نستلة بابلو إيلا لوران فريكس أكبر شركة أغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

غزة

رتيبة النتشة: الولايات المتحدة شريك في العدوان على غزة وليست وسيطًا نزيهًا |فيديو

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي استخدم كلمة «العدو» في قمة الدوحة مع تمسكه بالسلام العادل

صورة أرشيفية

التعليم: مصروفات المدارس تشمل الكتب والمستوى الرفيع وتقسيطها على 4 دفعات

بالصور

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد