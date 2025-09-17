علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»

أعلنت شركة نستلة أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس إدارتها بول بولكه قرر التنحي عن منصبه، على أن يتولى بابلو إيلا رئاسة المجلس اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الإطاحة المفاجئة بالرئيس التنفيذي للشركة لوران فريكس، على خلفية عدم إفصاحه عن علاقة شخصية، وذلك بعد مرور عام واحد فقط على تعيينه.

وقال بولكه في بيان رسمي: "أعتقد أن الوقت قد حان للتنحي وتسريع عملية الانتقال المخطط لها".

ويُذكر أن إيلا انضم إلى مجلس إدارة "نستله" في عام 2018، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنديتكس الإسبانية، المالكة لعلامة الأزياء الشهيرة "زارا"، بين عامي 2005 و2022.

تتعرض شركة "نستله"، أكبر شركة أغذية ومشروبات في العالم، لانتقادات متصاعدة بعد الإطاحة المفاجئة بالرئيس التنفيذي لوران فريكسه بسبب علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات، في واقعة فجرت جدلاً واسعاً حول ضعف الحوكمة والرقابة داخل المجموعة السويسرية العملاقة.

وأقيل فريكسه (63 عاماً) الأسبوع الماضي من دون أي تعويض، بعد أن أكدت التحقيقات تورطه في علاقة غير معلنة، وُصفت بأنها "سر مكشوف" داخل أروقة الشركة. القضية، التي كُشف عنها عقب شكوى عبر الخط الساخن الداخلي، أثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الإدارة العليا مع مثل هذه الانتهاكات.

تأتي الإقالة بعد عام واحد فقط من قرار مجلس الإدارة برئاسة بول بولكه (71 عاماً) تعيين فريكسه خلفاً لمارك شنايدر، الذي أُجبر بدوره على التنحي في 2024.

انخفضت أسهم "نستله" بنحو 40% منذ 2022، ما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات، في ظل تباطؤ المبيعات وفضائح متكررة طالت الحوكمة وسلاسل التوريد.

ويرى مستثمرون أن مستقبل "نستله" بات مرهوناً بمدى استعداد مجلس الإدارة لإحداث تغيير جذري في قيادته، مؤكدين أن استمرار بولكه على رأس الشركة يعرقل استعادة ثقة الأسواق العالمية.