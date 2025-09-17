التعليم: مصروفات المدارس تشمل الكتب والمستوى الرفيع وتقسيطها على 4 دفعات

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المصروفات الدراسية التي تم الإعلان عنها للعام الجديد تتضمن الكتب الدراسية بالكامل، بما في ذلك كتب "المستوى الرفيع"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار قرارات جديدة تهدف لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأوضح "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه للمرة الأولى يصدر قرار رسمي مكتوب من الوزير محمد عبد اللطيف بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات، مع تقسيم المصروفات على أربع دفعات طوال العام الدراسي، وهو ما يجري متابعته بشكل دقيق لضمان الالتزام بالتنفيذ.

وأضاف متحدث التعليم، أن متوسط عدد الكتب الدراسية التي يحصل عليها الطالب يصل إلى 24 كتابًا خلال العام الدراسي، وأن التكلفة الإجمالية للكتب تدخل ضمن المصروفات المعلنة التي يتم تقسيطها على الأقساط الأربعة. وشدد على أنه من المستحيل أن تطلب أي مدرسة تجريبية ربط سداد المصروفات بالحصول على الكتب، لأن القرار الوزاري حسم هذا الأمر بشكل قاطع.

وفيما يخص الطلاب المتخلفين عن سداد مصروفات العام الماضي، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أنه لن يُسمح لهم بالاستمرار في الدراسة إلا بعد تسديد المتأخرات إلى جانب مصروفات العام الجديد، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو ضبط المنظومة المالية وضمان استقرار العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تمثل خطوة مهمة لضمان العدالة في التعامل مع جميع الطلاب وتخفيف الضغوط على الأسر.