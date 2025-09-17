قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا
مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
رتيبة النتشة: الولايات المتحدة شريك في العدوان على غزة وليست وسيطًا نزيهًا |فيديو

غزة
غزة
هاني حسين

قالت رتيبة النتشة، مسؤولة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، إن إسرائيل تستمد "عنجهيتها واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني" من الدعم الأمريكي، مؤكدة أن زيارة المسؤولين الأمريكيين للمنطقة بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية تحمل دلالة واضحة على الشراكة في العدوان.

وأضافت النتشة، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا لأي تسوية أو وقف لإطلاق النار، كونها طرفًا ممولًا وداعمًا لإسرائيل"، مشيرة إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة تمثل "وقاحة دبلوماسية"، لاسيما بعد محاولة استهداف وفد فلسطيني مشارك في المفاوضات داخل قطر.

وأوضحت أن واشنطن تبحث عن "فرض معادلات بالقوة، وليس عن حلول دبلوماسية حقيقية"، معتبرة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صناعة السلام بالقوة" تعكس جوهر التوجه الأمريكي في المنطقة.

وانتقدت النتشة غياب أي معارضة إسرائيلية حقيقية لوقف الحرب، معتبرة أن الأصوات التي تخرج من بعض قوى المعارضة "مجرد استعراض سياسي"، وأنها لا تعارض تهجير الفلسطينيين أو استمرار العمليات العسكرية.

وأكدت أن ما يجري اليوم يعكس توجهًا إسرائيليًا–أمريكيًا مشتركًا "لإنهاء أي فرصة للتسوية السياسية"، مشيرة إلى أن مشاريع مطروحة داخل الكنيست تستهدف إنهاء اتفاقية أوسلو ومنع قيام أي كيان فلسطيني مستقبلي.
 

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

