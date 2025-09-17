رتيبة النتشة: الولايات المتحدة شريك في العدوان على غزة وليست وسيطًا نزيهًا |فيديو

قالت رتيبة النتشة، مسؤولة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، إن إسرائيل تستمد "عنجهيتها واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني" من الدعم الأمريكي، مؤكدة أن زيارة المسؤولين الأمريكيين للمنطقة بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية تحمل دلالة واضحة على الشراكة في العدوان.

وأضافت النتشة، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا لأي تسوية أو وقف لإطلاق النار، كونها طرفًا ممولًا وداعمًا لإسرائيل"، مشيرة إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة تمثل "وقاحة دبلوماسية"، لاسيما بعد محاولة استهداف وفد فلسطيني مشارك في المفاوضات داخل قطر.

وأوضحت أن واشنطن تبحث عن "فرض معادلات بالقوة، وليس عن حلول دبلوماسية حقيقية"، معتبرة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صناعة السلام بالقوة" تعكس جوهر التوجه الأمريكي في المنطقة.

وانتقدت النتشة غياب أي معارضة إسرائيلية حقيقية لوقف الحرب، معتبرة أن الأصوات التي تخرج من بعض قوى المعارضة "مجرد استعراض سياسي"، وأنها لا تعارض تهجير الفلسطينيين أو استمرار العمليات العسكرية.

وأكدت أن ما يجري اليوم يعكس توجهًا إسرائيليًا–أمريكيًا مشتركًا "لإنهاء أي فرصة للتسوية السياسية"، مشيرة إلى أن مشاريع مطروحة داخل الكنيست تستهدف إنهاء اتفاقية أوسلو ومنع قيام أي كيان فلسطيني مستقبلي.

