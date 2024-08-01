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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس القابضة للمياه يتفقد مشروعات مياه الشرب بمركز مطوبس في كفر الشيخ

صدى البلد

قام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة تفقدية في محافظة كفر الشيخ.

ويرافقه الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء حسن عبد الغنى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ.

وشملت زيارته مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذى يمتد على مساحة 350 كيلومترًا مربعًا، ويمثل سكانه حوالي 10% من إجمالي سكان المحافظة، بينما تشكل مساحته 8% من مساحة محافظة كفر الشيخ.

وتضمنت الجولة التى أجراها المهندس ممدوح رسلان، زيارة محطة المياه الشمالية بمركز مطوبس، من محطات مياه الشرب التي تؤمن إمدادات المياه للمركز، والتى تنتج ٢٠ ألف متر مكعب يوم، وهى واحدة من خمسة محطات رئيسية تغذى مركز مطوبس، وهم  (محطة مياه مطوبس الرئيسية وتنتج 58% من انتاج المياه اللازمة للمركز، بطاقة إنتاجية ١٠٠٠ لتر ثانية - محطة أبو إسماعيل - محطة بني بكار - محطة منية المرشد).

وقال اللواء مهندس حسن عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، أنه تم تنفيذ توسعات لمحطة المياه في المنطقة الشمالية لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 360 لترًا في الثانية، ما يعادل 30,000 متر مكعب يوميًا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتمتد المحطة على مساحة اثنين فدان ونصف.

واضاف أن مبادرة "حياة كريمة" المرحلة الأولى تشمل تنفيذ 17 مشروعًا للمياه لتطوير ومد وتدعيم خطوط المياه. كما تشمل التوسعات في محطتي مياه منية المرشد والشمالية، بالإضافة إلى إعادة رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطتي بني بكار وأبو إسماعيل، مع شبكات تمد إلى 210 كيلومترًا من المواسير بأقطار مختلفة.

تعكس هذه الجولة التفقدية التزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتعزيز البنية التحتية للمياه في محافظة كفر الشيخ، وتوفير خدمات المياه بجودة عالية لأهالي المنطقة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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