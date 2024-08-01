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تحذير لـ 4 محافظات .. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، الخميس، على البلاد، حيث يشهد نشاطا للرياح على شواطئ مدن البحر المتوسط، تحديدًا “بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - الإسكندرية - مطروح”، ليتسبب في ارتفاع الأمواج  من 1.5 : 2 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد المصطفين المرتادين لهذه السواحل بشكل خاص وسواحل البحر المتوسط بشكل عام، توخي الحيطة والحذر أثناء الأنشطة البحرية، بسبب ارتفاع الموج.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب السواحل الشمالية، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، هذا وقد شهد الطقس في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

إلى جانب تحذيرات نشاط الرياح على مدن البحر المتوسط، فإن الطقس اليوم، يشهد أيضا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من “حلايب وشلاتين - رأس بناس - أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد”.

وحذرت هيئة الأرصاد، أنه خلال الفترة من الجمعة 2 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس، سوف تتعرض مناطق بالبلاد، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، قد تصل لحد السيول أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض الطرق هناك.

وأكد الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، أن الكرة الأرضية ستشهد الأعوام المقبلة أمطارا وسيولا وتغير كبير فى درجات الحرارة، طالما أن الدول الكبرى المصدرة للانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة لا تدرك أهمية هذه الانبعاثات وضررها على حياة البشر والكرة الأرضية.

وقال إن الدول الكبرى هم أول من تأثر بهذه الانبعاثات الكربونية وأصبح ليدهم فيضانات عارمة وأعاصير، وأكثر الدول عرضة المطلة على المناطق المدارية والقريبة من المسطحات المائية والمحيطات، لأنه تتكون أعاصير فى المناطق المدارية وهذه الأعاصير تقوى.

وأوضح قطب أنه كلما كان هناك استمرار فى ارتفاع درجة حرارة الأرض، كلما كان هناك عنف فى هذه الظواهر الجوية سواء كانت أعاصير ينتج عنها فيضانات ورياح عاتية وأمطار غزيرة ورعدية، بالإضافة للموجات شديدة الحرارة المتلاحقة التى تؤثر على دول العالم، وهذه الظواهر تميت من البشر أكثر مما تميته الحروب.

لمزيد من النفاصيل شاهد الفيديو:

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