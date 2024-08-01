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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبدالرحيم كمال ينعى حسام شوقي والمنتجين فتحي إسماعيل ومحمود كمال

حسام شوقي
حسام شوقي

نعي الكاتب الكبير والسيناريست عبد الرحيم كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، المنتجين الراحلين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال. 

وقال عبد الرحيم كمال “لا إله إلا الله  لا إله إلا الله حسام شوقي الاخ والصديق الغالي وفتحي إسماعيل الاخ والصديق ومحمود كمال الاخ والصديق في ذمة الله اللهم ارحمهم واغفر لهم واقبل عليهم بفضلك ورضاك  رجال محترمين واخوة ومنتجين وعيش وملح وحاجات كتيرة اوي لا إله إلا الله وإنا لله وانا اليه راجعون”. 

وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل بحادث سير بطريق الضبعة

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توفي منذ قليل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، بعد تعرضهم لحادث مروري على طريق الضيعة. 

المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار. 

 

اما  المنتج محمود كمال فقد قدم كمنتج فني عدد من  الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام  ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

 

عبد الرحيم كمال شركة سينرجي مسلسل فرقة ناجي عطالله صاحب السعادة الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال حسام شوقي

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