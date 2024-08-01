رفع 1542 حالة إشغال طريق بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتوره جاكلين عازر محافظ البحيرة على تكثيف حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على حرم الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت بمركز ومدينة دمنهور تم تنفيذ حملة مكبرة و بنطاق عدة مناطق بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 656 حالة اشغال .

و فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 367 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك و120 حالة بالدلنجات و 58 حالة بالمحمودية و53 حالة برشيد و288 حالة إشغال بكفر الدوار ، كما تم رفع 77 حالة اشغال بأبو حمص.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية