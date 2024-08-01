مومياوات فضائية.. نيابة بيرو تفتح تحقيقا بعد انتشار فيديو لمخلوقات غريبة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر فيه "مومياوات نازكا الفضائية" وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومُحققي الألغاز.

وأعلنت نيابة بيرو على لسان خبراء في الطب الشرعي، أنّ تلك المومياوات التي عُثر عليها في منطقة نازكا - ليست إلا مجسمات مصنوعة من الورق والغراء والمعادن وعظام البشر والحيوانات.

وزعم مزارعون محليون أنهم عثروا علي هذه المومياوات في عام 2017، ثم لفتت انتباه العديد من الباحثين بسبب ملامحها الغريبة، مثل جمجمتها الطويلة وأيديها ثلاثية الأصابع، مما أثار تكهناتٍ واسعة حول أصلها وصحتها.

وتم نشر فيديو جديد علي موقع "ريديت" وظهر على أنه التقطه "فريق طبي شرعي أمريكي"، لقطاتٍ مُقرّبة لرأس إحدى المومياوات وجسد آخر في وضع الجنين.

وبالرغم من ظهور تلك المومياوات بمظهرٍ يُوحي بأنها مصنوعة من الورق المُعجن، إلا أنّ الكثيرين على موقع "ريديت" دخلوا في نقاشاتٍ مستفيضة حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحقق منها.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.