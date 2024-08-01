إلهام أبو الفتح تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث بالضبعة

تنعى الكاتبة الصحفية، إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، المغفور لهم، المنتجين ( حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل ) الذين وافتهم المنية اليوم إثر تعرضهم لحادث أليم على طريق الضبعة.

وقالت أبو الفتح إن الصدمة شديدة والمُصاب أليم، بفقدان ثلاثة من مبدعي قطاع الإنتاج في مصر، ممن ساهموا في أعمال فنية كثيرة معروفة وناجحة.

وتتقدم أبو الفتح بخالص العزاء والمواساة لأسرة المنتجين الثلاثة الراحلين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان . وإنا لله وإنا إليه راجعون.