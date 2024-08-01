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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا ولا تسوى.. بشرى تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث طريق الضبعة

 حسام شوقي وفتحي
 حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال

أعربت الفنانة بشرى عن حزنها الشديد لوفاة المنتجين حسام شوقى ، فتحي إسماعيل ومحمود كمال ، وذلك بعد حادث السير الذى تعرضوا له على طريق الضبع.

وكتبت بشرى من خلال حسابها الشخصي على فيس بوك  “ننام على فرح نصحى على حادثة موت وفراق ورحيل..ننام زعلانين ممكن ما نصحاش اصلا ؟؟ حقيقى دنيا ولا تسوى ولا الفرح ولا الزعل ”.

ونعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان حسين فهمى، المنتجين حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال فى حادث أليم على طريق الضبعة إنا لله وإن إليه راجعون.

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل الحالة الصحية للمنتج تام فتحي بعد نجاته من حادث سير اودي بحياة كل من المنتجين حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال.

وكتب:" الاخ العزيز المنتج تامر فتحي نجا من الحادث ، وفي حاله حرجه .. ادعوا له ربنا يقومه بالسلامه ويحفظه.

كشف المخرج مرقس عادل تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل ومحمود كمال قبل وفاتهم بساعات، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكتب مرقس عادل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: يا وجع القلب، أنا مصدوم ومش فاهم، ومش عارف استوعب، إمبارح بليل لسه مكلمني فتحي إسماعيل في التليفون وبنهزر ولسه بيحلم، ومن كام يوم قاعدين بنتكلم عن بكرة والمستقبل ولسه بتكلم مع أستاذ حسام وبندردش في بكرة، واللي جاي ومش عارف أنسى كلمة متقلقش يا دكتور، ولا كلمة واحشني يا دكتور، ومتتعبنيش معاك هتعملي فيها مش عارف إيه.

وأضاف مرقس عادل: محمود كمال الطيب المحترم اللي دايما كان بيسأل عليا بكل ود وحب واحترام، حقيقي مصدوم هتوحشوني أوي، أشهد قدام الله كنتم أجمل وأجدع وأرجل الناس.

نعى أحمد السقا، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة.

وكتب عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "ببالغ الحزن والآسى أنعى زملائى و أصدقائى وأخواتى الخلوقين الطيبيين الأستاذ حسام شوقى والأستاذ فتحى إسماعيل والأستاذ محمود كمال.

وتابع:"اللهم تغمدهم بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك وأسكنهم فسيح جناتك وألهم أهلهم الصبر والسلوان".

وعلى جانب اخر نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، كل من المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال الذي توفوا إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسر  الراحلين،  داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من  الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام  ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب

 

 

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