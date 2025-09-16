مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بمطروح على مستشفى رأس الحكمة المركزي

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال مرور مسائى مستشفى رأس الحكمة المركزى يرافقه الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ وإبراهيم عبدالله عضو المكتب الفنى لوكيل الوزارة والأستاذ أحمد عبد الخالق مدير مركز المعلومات فى حضور الدكتور محمود منصور مدير المستشفى للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بالمستشفى بالمرور على الاستقبال والطوارئ وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومدة انتظار الحالات بالإستقبال لتلقى الخدمة الطبية ومدى سرعة استجابة الأطقم الطبية.

وتأكد من سرعة استجابة الأطقم الطبية للتعامل مع حالات الطوارئ وتوافر كافة الأجهزة الطبية والتجهيزات والفرش وتوافر الأدوية والمستلزمات .



كما تفقد قسم العناية المركزة متابعا انتظام العمل بالقسم واتباع أساليب مكافحة العدوى ومعايير الجودة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية .

كما تفقد قسم العمليات لمتابعة انتظام العمل مراجعا قائمة العمليات الجراحية المسائية متابعاً إجراءات تحضير المرضى ، مشيداً بإرتفاع مؤشرات قسم العمليات بمستشفى رأس الحكمة المركزى وإجراء تدخلات جراحية ذات مهارة بالإضافة إلى العمليات الكبرى .

ووجه برفع مستوى النظافة بكافة أقسام المستشفى، والتزام الأطقم الطبية بالزى الطبي.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن المديرية تعمل على قدم وساق لتنفيذ مقترح رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى رأس الحكمة المركزي عبر مشروع الخطة قصيرة الأجل من حيث التجهيزات الطبية والفرش الغير طبي، القوى البشرية ، البنية التحتية.تنفيذا لتكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المباشرة الميدانية للمستشفيات للوقوف الحقيقي علي مستوي تقديم الخدمات و رضاء المواطنين.