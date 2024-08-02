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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

صدى البلد

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا للمخابز بشأن تكلفة الخبز للمخابز البلدية للرغيف المدعم، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.

تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي

ونص القرار على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام، الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ( ١٥٩٥) لسنة ٢٠٢٤م والمتضمن تحديد أسعار تداول المواد البترولية ومنها (السولار)، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود (السولار) في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي:-

أولًا:

ماو سولار طرى يأخد 39 جنيهًا على كل شيكارة 50 كيلو من البنك أو 173 قرشًا على كل رغيف مبيعات + 20 قرشًا من المواطن وهذا الحساب يتم إيداعه لصاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثانيًا:

ماو الملدن السولار يأخذ 54 جنيهًا من البنك على كل شيكارة دقيق 50 كيلو أو 128.50 قرش على كل رغيف ينتج وهذا الحساب هيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثالثًا:

حساب مجر سولار يأخد 28.25 جنيه على الشيكارة 50 كيلو من البنك أو 147.50 قرش على كل رغيف مبيعات+ 20 قرشًا من المواطن، وهذا الحساب سيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

رابعًا:

ماو غاز طرى يأخد 20 قرشًا من المواطن ويورد على كل شوال 50 كيلو 128.50 ج للهيئة العامة للسلع التموينية أو 2.65 قرش على كل رغيف مبيعات.

خامسًا:

ماو ملدن غاز طبيعي يأخذ 20 قرشًا من المواطن ويتم توريد 18.48 على كل شيكارة دقيق 50 كيلو أو 128.50 قرش عند كل رغيف ينتج وهذا الحساب يتم توريده للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال بنك مصر أو ضامن.

سادسًا:

مجر غاز طبيعي يأخد 20 قرشًا من المواطن ويتم توريد 25 جنيهًا على كل شيكارة 50 كيلو أو 138.50 قرش على كل رغيف مبيعات.

تشمل إجمالي تكلفة التصنيع ما يسدده المواطن (۲۰) قرشًا للرغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال، ونوع الوقود المستخدم وتكلفة التصنيع بعد خصم الفوارة، وإجمالي تكلفة تسليم الرغيف وما يسدده المواطن عن الرغيف.

الهيئة العامة للسلع التموينية تسدد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز

وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام، الخاص)، بالإضافة إلى سداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدى مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدى.

وتم توجيه القرار للمديريات لإعلام كل أصحاب المخابز البلدية في جميع أنحاء الجمهورية أنه بالنسبة للتكلفة الجديدة ابتداءً من تاريخ 1/8/2024 بموجب التوجيه الوزاري ستكون كالتالي:

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