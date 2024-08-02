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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

30 جنيهاً |تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع بعد قرار الحكومة.. والبيض مفاجأة

الدواجن 
الدواجن 

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الدواجن في الأسواق، والتي شهدت تراجعا كبيرا اليوم، حيث سجلت اليوم في المزرعة نحو 69 جنيها، فيما تظل متراجعة من نحو 96 جنيها في بدايات الشهر.

ويبدأ سعر الفراخ الأمهات من 63 جنيها في المزرعة لتباع للمستهلك بين 67-70 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في مصر 

ويبدأ   سعر الدواجن اليوم من 75 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد 108 كأعلى سعر يوليو الماضي بفارق نحو 30 جنيها في المتوسط من أعلى سعر.

الدواجن 

سعر كيلو البانيه

وسجل   سعر كيلو البانيه، بداية من 172 جنيهًا، لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض بعدما وصل إلى 230-250 في ذروة الارتفاع بفارق متوسط نحو 60 جنيها.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 69-70 جنيها في المزرعة، و 75 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 100-115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 82- 100 جنيه للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 172-210 جنيهات للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 55-65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 40 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 63 جنيهًا في المزرعة، و68-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

  • سعر كرتونة الأحمر 145 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-170 جنيها.
البيض

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 142 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 150 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيها للمستهلك.

أسعار أعلاف 

ويقبل الكثير من المنتجين على زيادة الإنتاج خلال الفترة الحالية بعد تراجع وثبات أسعار الخامات من حبوب وأعلاف واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق.

فيما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن الأسعار الحالية للدواجن والبيض عادلة للمستهلك وللمربي متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة استقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

فيما قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد” إن استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق سيؤدي بشكل كبير إلى استقرار الأسعار.

قرار حكومي 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأربعاءـ بضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان استقرار التغذية الكهربائية الخاصة بمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية، وفي هذا السياق ، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء اجتماعا مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ومشاركة عدد من مسئولي الوزارتين ،  لبحث أوضاع مزارع الدواجن وطريقة حصولها على الكهرباء وتأمين مصادر التغذية الكهربائية الخاصة بها ، ومدى الالتزام بالقواعد والاشتراطات القانونية والفنية في هذا الشأن                      

ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمزارع الدواجن وأماكن تواجدها ومصادر التغذية الكهربائية المتاحة طبقا لكل محافظة ومنطقة ، وكذلك طرح مبادرة بمزارع الدواجن بعد الاتفاق مع أحد البنوك على تمويلها في اطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوسع فى الطاقات المتجددة، تشمل المبادرة إقامة خلايا شمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكل مزرعة خلال فترة النهار على أن تقوم الشبكة القومية للكهرباء بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمزرعة خلال فترة الليل.

وتشمل المبادرة تقديم حوافز خاصة بالتمويل لصاحب المزرعة بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتولى عمليات التنفيذ ، واتفق الوزيران على اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذه المبادرة لتوفير الكهرباء اللازمة لمزارع الدواجن .

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