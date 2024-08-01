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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1 أغسطس 2024

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض  بالإضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الخميس 1 اغسطس 2024.


جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس، الموافق 1-8-2024 على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 110 و 111 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء ما بين 72 و 73 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء  64 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 93 و 94 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 134 و 138 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 141 و 143 جنيها.

والبلدي 134 و 135 جنيها للكرتونة.


كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الخميس ، الموافق 1-8-2024 على النحو التالي:


أسعار الكتاكيت اليوم
يتراوح سعر الكتكوت الأبيض  شركات ما بين 25 و 29.5 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 18 و19 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 7 و8 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور بين 19 جنيها و20 جنيها.

كتكوت هجين بين 15 جنيها و16 جنيها.

كتكوت جيل ثاني بين 16.5 جنيها و17.5 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 16.5 جنيها و17.5 جنيها.


أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 14.5 جنيه 15.5 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي بين 43 جنيها و 44 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 33 جنيها و 33.75 جنيها.

لحم بط بلدي كيلو بين 100 جنيها و 101 جنيها.

لحم بط فرنساوي كيلو بين 62 جنيها و 63 جنيها.

لحم بط مسكوفي كيلو بين 95 جنيها و 96 جنيها.

لحم بط مولار كيلو بين 75 جنيها و 76 جنيها.

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