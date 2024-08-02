بالجلابية الصعيدي والشال الفلسطيني.. ويجز يشعل حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي

أشعل مغني الراب المصري ويجز حفلا ضخما في ستاد بنينا الدولي ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولي، وذلك في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء امس الخميس بحضور الآلاف من الجماهير المختلفة.

وجاء حفل ويجز ضمن خمس حفلات مختلفة قدمت لعدد من مطربي الراب العالميين، بينما كانت المفاجأة هي ظهور مغني الراب المصري ويجز بالجلابية الصعيدي المصرية ، إضافة الي ارتداءه الشال الفلسطيني دعما للقضية الفلسطينية.

وقدم ويجز عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "البخت، بفتنا تعاشر المظابيط" وغيرها من الأغاني الشهيرة، بينما قام صديقه الرابر الشهير جراند توتو بالصعود الي خشبة المسرح والغناء معه آخر أغنية، ليقوم الأخير ببدء حفله بعد إنهاء ويجز حفلته.

مسح مغني الراب ويجز، صورته مع لاعب كرة القدم العالمي رونالدينهو التي التقطت على هامش فعاليات مهرجان صيف بنغازي، بعد انتقادات وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ويجز صورته مع ورنالدينهو وعلق عليها قائلا:" صورة لا تحتاج إلى تعليق"، ثم حذفها فيما بعد، دون نشر أي توضيح أو تعليق على الأمر.

تصدر ويجز قائمة نجوم الفن الذين دعموا بشدة القضية الفلسطينية خلال الأشهر الماضية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، لذا كان احتفائه بصورته مع رونالدينهو سببا في انتقادات صارمة ضده.

أقيم الخميس، المؤتمر الصحفي للنجم العالمي رونالدينهو بمهرجان صيف بنغازي، وحضر المؤتمر نخبة من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وكشف رونالدينهو خلال المؤتمر، أنه يتابع الشرق الأوسط والوطن العربي منذ زمن، ويعشق هذه البلدان، لأنها تشبه البرازيل كثيرا.

وتحدث نجم منتخب البرازيل خلال المؤتمر عن جولته في ليبيا وتحديدا بنغازي، مبديا سعادته بالزيارة واستضافته على هامش المهرجان وسط محبة الشعب الليبي وقال: "كنت أثق أن الأمور هنا تسير بشكل أفضل من الماضي، ولذلك قررت الحضور فور توجيه الدعوة من إدارة المهرجان".