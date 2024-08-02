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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"حماية الممتلكات وكشف التزوير" .. دورة تدريبية بـ متحف إيمحتب

متحف إيمحتب - ارشيفية
متحف إيمحتب - ارشيفية

أعلن الدكتور ممدوح فاروق مدير متحف إيمحتب ، عن تنظيم دورة تدريبية توعوية مجانية بعنوان"حماية الممتلكات الثقافية وكشف التزوير"، وذلك بمقر متحف إيمحتب أيام، 7، 14، 21، 28 أغسطس 2024.


أشار الدكتور ممدوح ، إلى أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الدور المؤسسي والمجتمعي لمتحف إيمحتب في نشر الوعي الأثري والسياحي للشرائح المختلفة من المجتمع المصري .


وأوضح مدير متحف إيمحتب ، أن الدورة التدريبية تستهدف طلبة وخريجي أقسام الآثار والإرشاد السياحي والتاريخ والحضارة، وأيضًا المهتمين والمعنيين بالمجال الأثري والسياحي.


وقال : إن التدريب يهدف إلي إلقاء الضوء على حماية الممتلكات الثقافية من السرقة والتزوير، وأيضًا التعريف بقيمة دور شرطة السياحة والآثار في الحفاظ واسترداد هذه الممتلكات بالإضافة إلي نشر الوعي بقيمة التراث المصري وأنه يمثل هوية أمة يجب الحفاظ عليها.


أضاف أن الدورة التدريبية تشمل برنامج الدورة التدريبية المحاضرات والورش ، محاضرة بعنوان "التوعية المجتمعية ودورها في استرداد الآثار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، يلقيها شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة استرداد الآثار والمشرف على المنافذ الأثرية .


وتابع أن برنامج الدورة التدريبة يتضمن أيضا محاضرة بعنوان "مهارات كشف تزوير الآثار"، يلقيها علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأثرية والفنية ، بالإضافة الي ورشة تدريب عملي بعنوان "طرق كشف تزوير التماثيل الحجرية المنحوتة والمصنعة"، يلقيها أسامة فؤاد نحات .

وأفاد أن الدورات التدريبية ستضم أيضا محاضرة بعنوان "تزييف المسكوكات عبر العصور والطرق الحديثة للتحقق من أصالتها" يلقيها د .المعتز بالله الشهاوي، اخصائي ترميم بالمتحف المصري، بالإضافة إلى ورشة تدريبية بعنوان "طرق تزييف العملات المعدنية، يلقيها أسامة فؤاد نحات .

وتتضمن فعاليات الدورة محاضرة بعنوان "أهمية الخطوط المصرية القديمة في كشف تزوير الآثار" ،يلقيها د .ممدوح فاروق مدير متحف إيمحتب ، وورشة تدريبية بعنوان " طرق تقليد المنحوتات الخشبية وطرق استخدام الأجهزة الحديثة في التصنيع"، يلقيها أسامة فؤاد نحات .
 

متحف ايمحتب كشف التزوير حماية الممتلكات الثقافية الوعي الاثري الارشاد السياحي

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