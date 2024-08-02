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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تدعو لصلاة الغائب في كل مساجد العالم

ارشيفي
ارشيفي

 

دعا القيادي في حركة حمـــاس " عزت الرشق" لصلاة الغائب اليوم الجمعة على روح القائد إسماعيل هنية، في كل المساجد في العالم.

وقال الرشق في تصريحات له : وليكن اليوم الجمعة يوم غضب عارم تنديداً بجريمة الاغتيال ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ أعلنت حركة حماس في نبأ عاجل لها، اغتيـ ـال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى  الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد
 

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