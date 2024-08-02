تبدأ غدًا.. خطة القوافل الطبية خلال شهر أغسطس بـ 8 قرى بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أغسطس 2024 والتي تبدأ السبت 3 أغسطس الجاري بعدد 8 قرى بمركزي أسيوط والقوصية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا.

القوافل الطبية



وأوضح محافظ أسيوط أن القوافل الطبية علاجية تبدأ من يوم 3 وتنتهي يوم 28 أغسطس الجاري ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ القافلة أعمالها بمركز أسيوط يومي السبت والأحد 3و4 أغسطس بقرية بني غالب تنتقل بعدها لقرية اسكندرية التحرير يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أغسطس ثم يومي السبت والأحد 10 و11 أغسطس بقرية أولاد رايق ويومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 أغسطس بقرية نجع سبع بمركز أسيوط بعدها تتوجه القافلة لمركز القوصية وتؤدي خدماتها بقرية التتالية يومي السبت والأحد 17 و18 أغسطس ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 أغسطس بقرية منشأة خشبة ويومي السبت والأحد 24 و25 أغسطس بقرية المنشأة الكبرى وتنهي القافلة أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أغسطس بقرية بلوط بمركز القوصية.



وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تنفذها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا منوهًا إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتقوم بأعمالها على أكمل وجه.