الأردن.. أول تحرك من رئيس الحكومة بعد حريق دار المسنين

وجه رئيس الحكومة الاردنية جعفر حسان بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين جراء الحريق الذي اندلع في جمعية الأسرة البيضاء.

وبحسب وسائل إعلام اردنية ، فقد جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له للمصابين في مستشفى البشير، حيث اطلع على حالتهم الصحية ووجه بتوفير كافة سبل العلاج والدعم الطبي لهم.

ونشب حريق في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين (جمعية الأسرة البيضاء)، الذي يقطنه 111 نزيلًا، أسفر الحريق عن 6 وفيات، و5 إصابات بالغة، و55 إصابة متوسطة بالإضافة الي احتراق المبنى والذي يبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، دعت الي سرعة إخلاء المسنين لمراكز أخرى، بالإضافة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.