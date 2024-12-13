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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

وزارة الأوقاف تفتتح 31 مسجدا جديدا بالمحافظات

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد
عبد الرحمن محمد
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افتتحت وزارة الأوقاف اليوم ٣١ مسجدًا جديدًا في مختلف محافظات الجمهورية، منها ١٥ مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد أو الإنشاء، و١٦ مسجدًا بنظام الصيانة والتطوير، وجاءت هذه الافتتاحات في إطار التزام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا، وتوفير بيئة إيمانية متميزة للمصلين في جميع أنحاء البلاد.  

شملت قائمة المساجد التي تم افتتاحها بنظام الإحلال والتجديد أو الإنشاء ما يلي:  
- مديرية أوقاف البحيرة: مسجد الرحمة، قرية ٨، مركز إدكو. مسجد الرحمن، عزبة الصيادين، قرية سندرينا، مركز المحمودية. مسجد السلام الغربي، عزبة أم خليل، قرية التمامة، مركز كفر الدوار.  
- مديرية أوقاف بني سويف: المسجد البحري، قرية دشطوط، مركز سمسطا. مسجد السعدي، عزبة السعدي، قرية أقفهص، مركز الفشن.  
- مديرية أوقاف المنيا: مسجد عبد الجليل لملوم، عزبة إبراهيم عيسى، قرية الطيبة، مركز سمالوط. مسجد الفرجاني، عرب زاوية حاتم، مركز أبو قرقاص.  
- مديرية أوقاف شمال سيناء: مسجد أبو عميرة، قرية الخربة، بئر العبد.  
- مديرية أوقاف كفر الشيخ: مسجد الرحمة، قرية الشراقوة، مركز الحامول.  
- مديرية أوقاف الدقهلية: مسجد عبد المنعم سرور، قرية ٣٩ الدرافيل، مركز الستاموني.  
- مديرية أوقاف الغربية: مسجد الأهالي، كفر طرنة، مركز طنطا.  
- مديرية أوقاف الوادي الجديد: مسجد آل البيت، مدينة الخارجة.  
- مديرية أوقاف الإسماعيلية: مسجد أبو عبيدة بن الجراح، عزبة الشيخة سلمى، قرية المحسمة القديمة، مركز ومدينة القصاصين.  
- مديرية أوقاف أسيوط: مسجد آل هريدي، قرية بني زيد، مركز القوصية.  
- مديرية أوقاف الفيوم: مسجد الإنصاف، قرية الناصرية، مركز الفيوم.  

أما المساجد التي تم افتتاحها بنظام الصيانة والتطوير فهي:  
- مديرية أوقاف كفر الشيخ: مسجد الخفاجية، قرية الخفاجية، مركز سيدي سالم. مسجد ٥٨، قرية الخاشعة، مركز الحامول. مسجد عزت طلحة، قرية الـ ٨٠، مركز الحامول. مسجد جيعة، عزبة جيعة، مركز سيدي سالم. مسجد المضني، قرية أبو بدوي، مركز بيلا. مسجد أبو بكر الصديق، قرية ميت الديبة، مركز قلين. المسجد الجديد، قرية الحدادي، مركز سيدي سالم. المسجد الجديد، قرية أبو زهرة، مركز سيدي سالم.  
- مديرية أوقاف قنا: مسجد العتيق، البريج، قرية العسيرات، مركز فرشوط. مسجد الهدى، الشيخ ركاب، قرية الجبلاو، مركز قنا. مسجد المعز بالله، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط. مسجد أبو بكر الصديق، الحاجر البحري الدهسة، قرية العركي، مركز فرشوط. مسجد أبو بكر الصديق، عزبة الشوايشة، قرية كوم البيجا، مركز فرشوط.  
- مديرية أوقاف أسيوط: مسجد السلام، قرية السراقنا، مركز القوصية. مسجد الهدى، السرايا، قرية بني رافع، مركز منفلوط.  
- مديرية أوقاف البحيرة: مسجد الهدى، عزبة كازولا، قرية الطود، مركز كوم حمادة.  

دعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى المشاركة في هذه المناسبات الروحية والاحتفاء بجهود إعمار بيوت الله، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها للمصلين على أعلى مستوى. وعبّرت عن شكرها لكل من ساهم في هذه المشروعات التي تؤكد حرص الدولة على تعزيز القيم الإيمانية ونشر رسالتها الدينية في ربوع الوطن.

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